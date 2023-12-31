КНДР планирует запуск трех разведывательных спутников

КНДР в 2024 году планирует осуществить запуск еще трех разведывательных спутников. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи в воскресенье, 31 декабря.

В сообщении указывается, что о соответствующих планах на заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи объявил лидер КНДР Ким Чен Ын, назвав запуски спутников, одним из важнейших политических решений на следующий год. Он подверг критике трехстороннее сотрудничество США, Японии и Южной Кореи, заявив, что оно "ведет положение дел на Корейском полуострове к опасной ситуации". "США на протяжении длительного времени ухудшают ситуацию на Корейском полуострове и угрожают нам", - указал Ким Чен Ын.