КНДР испытала ракеты, способные нести ядерный заряд

Присутствовавший на испытаниях лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал „ответственно выполнять важную миссию“ по „защите продолжительного вечного мира и стабильности“, добавляет ЦТАК.

„Запущенные стратегические крылатые ракеты пролетели по овальной и 8-образной траектории 1500 км в течение 7,507-7,511 секунды, затем точно попали в цель. Испытание важного вооружения не оказало никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран“, - говорится в сообщении.

Главное управление ракетостроения КНДР провело испытание стратегических крылатых управляемых ракет подводного базирования. Об этом сообщило в воскресенье, 26 января, Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). Определение „стратегические“, используемое северокорейскими военными, означает, что такие ракеты способны нести ядерное оружие, отмечает агентство AP.

Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что военные Южной Кореи подтвердили запуск нескольких крылатых ракет из КНДР в сторону Желтого моря. Их характеристики сейчас изучаются разведками США и Южной Кореи.

Заявление МИД КНДР против США и Южной Кореи

Одновременно 26 января МИД Северной Кореи выпустил куда менее миролюбивое заявление в адрес США и Южной Кореи. В документе говорится, что они „не уйдут от ответственности за ухудшение ситуации в регионе, вызываемое заметным наращиванием военных провокаций“. Северокорейский МИД перечисляет недавние военные учения США и Южной Кореи, называя их „тревожными военными провокациями против КНДР“.