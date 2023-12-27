Ключевой комитет парламента Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

Теперь протокол о присоединении Швеции к НАТО должен принять весь турецкий парламент, но дата голосования пока не ясна.

Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг позднее 26 декабря приветствовал решение ключевого парламентского комитета в Турции. Столтенберг призвал Анкару, а также Венгрию завершить ратификацию шведской заявки "как можно скорее".

Из-за противодействия со стороны Турции и Венгрии планы Стокгольма не могут пройти необходимое согласование уже чуть больше полутора лет. Недавно, как отмечает AFP, появилось новое препятствие. В этой связи агентство напоминает, что президент Турции Реджеп Эрдогана увязал шведскую заявку с запросом к США на поставку Анкаре истребителей F-16.