Классика "медленного ТВ": миллионы шведов начали следить за миграцией лосей. Вы тоже можете присоединиться

SVT Play, стриминговая платформа государственного телеканала STV, запустила шоу „Den stora älgvandringen“ („Великая миграция лосей“) в 2019 году. В первом же сезоне 24-стирим собрал около миллиона зрителей. Пять лет спустя их было уже девять миллионов, и передача стала настоящим хитом „медленного телевидения“.

В этом году стрим начался во вторник — на неделю раньше, чем обычно, из-за более тёплой апрельской погоды. Подключиться можно здесь.

Трансляцию обеспечивают более 30 камер, установленных на путях миграции животных - в лесах, на полях и т.д.