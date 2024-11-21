Китайское судно было замечено в месте обрыва кабелей в море

Следователи по делу о двух оборванных кабелях связи в Балтийском море изучают передвижения зарегистрированного в Китае судна Yi Peng 3, следовавшего в момент совершения диверсии из российского порта в Усть-Луге в Порт-Саид в Египте. По пути следования оно прошло рядом с поврежденными кабелями между Швецией и Литвой, а также Германией и Финляндией, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на группу слежения за судоходством Marine Traffic.