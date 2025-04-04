Китай вводит пошлины на товары США в размере 34%

„После возвращения к власти в январе Трамп уже ввел два транша дополнительных пошлин в размере 10% на весь китайский импорт, что, как заявил Белый дом, было необходимо для пресечения потока нелегального фентанила из этой страны в США. Это означает, что китайские товары, поступающие в США, будут фактически облагаться 54-процентными тарифами“, - констатирует на своем сайте в этой связи телеканал CNN.