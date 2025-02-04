Китай вводит ответные пошлины на ряд товаров из США

Буквално сразу же после вступления в силу новых таможенных пошлин на китайский импорт в США Пекин объявил о введении пакета ответных мер на ряд категорий американских товаров. Новые пошлины вступят в силу 10 февраля, заявило во вторник, 4 февраля, министерство финансов КНР.
Дополнительные тарифы в размере 15 процентов будут действовать на уголь и сжиженный газ из США, 10-процентные сборы будут взиматься за сырую нефть, а также на сельскохозяйственную технику и некоторые модели транспортных средств. Кроме того, Пекин объявил о начале антимонопольного расследования в отношении американского технологического гиганта Google.
Трамп ввел 10-процентные пошлины на все товары из Китая
Несколько дней назад президент США Дональд Трамп объявил о введениипошлин на продукцию из Китая, Канады и Мексики. 10-процентная ставка для всех товаров из КНР вступила в силу 4 февраля в 00.01 часов североамериканского восточного времени в США (08.01 мск). Трамп обосновал данные меры, обвинив Пекин в нежелании положить конец торговле нелегальными наркотиками, в частности фентанилом.
Министерство торговли Китая пригрозило введением „контрмер“ и обратилось с иском во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Тем временем введение 25-процентных пошлин в отношении Мексики и Канады было приостановлено после того как обе страны объявили об ответных шагах. После этого Трамп согласился отложить данные меры в обмен на уступки по вопросам контроля на границах и борьбы с преступностью.
Кроме того, американский лидер грозит аналогичными сборами за импорт из ЕС, в Брюсселе предупреждают об ответных мерах и призывают к диалогу.