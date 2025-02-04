Китай вводит ответные пошлины на ряд товаров из США

Буквално сразу же после вступления в силу новых таможенных пошлин на китайский импорт в США Пекин объявил о введении пакета ответных мер на ряд категорий американских товаров. Новые пошлины вступят в силу 10 февраля, заявило во вторник, 4 февраля, министерство финансов КНР.

Дополнительные тарифы в размере 15 процентов будут действовать на уголь и сжиженный газ из США, 10-процентные сборы будут взиматься за сырую нефть, а также на сельскохозяйственную технику и некоторые модели транспортных средств. Кроме того, Пекин объявил о начале антимонопольного расследования в отношении американского технологического гиганта Google.

Трамп ввел 10-процентные пошлины на все товары из Китая