Китай возмущен поздравлениями в адрес нового лидера Тайваня

 
Deutsche Welle
Lai Ching-te, Taivanas, rinkimai
Lai Ching-te, Taivanas, rinkimai
ФОТО: AFP/ Scanpix

Китай выразил резкое недовольство поздравлениями западных стран в адрес победителя президентских выборов на Тайване, который Пекин считает своей суверенной территорией. Министерство иностранных дел Китая и посольства КНР за рубежом в воскресенье, 14 января, предостерегли от поддержки победившего на выборах лидера правящей Демократической прогрессивной партии Лая Циндэ - сторонника независимости Тайваня.

Прямой критике подверглись США: их приветственную реакцию на победу Лая Циндэ китайский МИД назвал "неверным сигналом для стремлений Тайваня по обретению независимости".

"Китай всегда однозначно выступал против любых форм официального общения между Соединенными Штатами и Тайванем и решительно отвергает любое вмешательство США в тайваньские дела в любой форме и контексте", - заявили в китайском МИДе.

С аналогичными комментариями выступило посольство КНР в Великобритании по поводу поздравления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

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