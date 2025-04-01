Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня

Вооруженные силы КНР заявили о проведении крупномасштабных учений вокруг Тайваня. Китайские сухопутные войска, флот, авиация и ракетные подразделения приближаются к острову „с нескольких направлений“, заявил во вторник,1 апреля, представитель армии Китая.
По его словам, в ходе маневров будут отрабатываться „нападение на морские и наземные цели“ и „блокада важнейших районов и морских путей“. Китайские военные должны осуществить „приближение“ к Тайваню с „нескольких направлений“ на военных кораблях и истребителях.
В Пекине также назвали учения „законной и необходимой мерой для защиты суверенитета и национального единства Китая“, а также „серьезным предупреждением и мощным сдерживающим фактором“ властям Тайваня. На распространенном китайским военным командованием графике президент Тайваня Лай Циндэ назван „паразитом“ и изображен в виде насекомого над горящим островом.
Тайвань резко раскритиковал учения у своих берегов
В Тайване заявили, что за последние 24 часа близ острова были замечены 19 китайских военных кораблей, включая авианосец Шаньдун. Министерство обороны в Тайбэе заявило, что внимательно следит за действиями Китая и развернуло ракетные системы, чтобы отреагировать „должным образом“.
Тайвань резко осудил военные учения КНР у своего побережья, назвав их „безрассудными“ и „безответственными“. В Тайбэе призвали демократические государства „осудить Китай за то, что он создает проблемы“.