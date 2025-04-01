Китай проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня

Вооруженные силы КНР заявили о проведении крупномасштабных учений вокруг Тайваня. Китайские сухопутные войска, флот, авиация и ракетные подразделения приближаются к острову „с нескольких направлений“, заявил во вторник,1 апреля, представитель армии Китая.

По его словам, в ходе маневров будут отрабатываться „нападение на морские и наземные цели“ и „блокада важнейших районов и морских путей“. Китайские военные должны осуществить „приближение“ к Тайваню с „нескольких направлений“ на военных кораблях и истребителях.