Китай приостановил закупки Boeing в ответ на пошлины Трампа

Власти Китая потребовали от авиакомпаний страны отказаться от поставок самолетов, запчастей и оборудования Boeing в рамках торговой войны с США, сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg во вторник, 15 апреля.

Указание компаниям было дано после того, как Китай на прошлой неделе обнародовал ответные пошлины в размере 125% на американские товары . Как отмечает Bloomberg, эти тарифы сами по себе более чем удвоили бы стоимость самолетов и деталей, произведенных в Соединенных Штатах, сделав нецелесообразным для китайских авиакомпаний закупку у компании Boeing.