Китай повысил пошлины на импорт из США до 125 процентов

В то же время Пекин сообщил, что намерен игнорировать дальнейшие повышения пошлин со стороны США, поскольку, как было указано, китайскому рынку просто невыгодно закупать американские товары по таким тарифам. „Поскольку при текущем уровне пошлин принимать американские товары на китайском рынке невозможно, КНР будет игнорировать дальнейшее увеличение пошлин со стороны США, но если США продолжат вредить интересам Китая, то Пекин решительно ответит и будет бороться до конца“, - говорится в заявлении Минфина.