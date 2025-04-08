Китай пообещал "бороться до конца" в ответ на угрозу Трампа о дополнительных пошлинах в 50%

Это заявление последовало за угрозой Трампа уже в среду повысить тарифы на импорт из Китая еще на 50% в ответ на решение Пекина ввести „зеркальные“ пошлины на те, что Трамп объявил на прошлой неделе.

Тарифы, которые в Вашингтоне называют „зеркальными“, в заявлении китайского ведомства названы „необоснованными“ и „типичным проявлением одностороннего экономического давления“.

В своем заявлении китайское министерство обвинило администрацию Дональда Трампа в шантаже, подчеркнув, что Пекин „будет бороться до конца“, если США „будут продолжать в том же духе“.

Министерство коммерции Китая заявило, что любые дополнительные пошлины со стороны США вызовут ответные „контрмеры“, направленные против американских товаров.

Журналисты спросили Трампа, не подумывает ли он о „паузе“ во вводе объявленных пошлин в действие, но он ответил отрицательно.

Министерство коммерции Китая призвало американского президента отменить решения о пошлинах и приступить к переговорам.

Затем он подтвердил это намерение на пресс-конференции в Белом доме. Если Трамп выполнит обещание, то китайский импорт в США будет обложен 104-процентными пошлинами: 20% новый президент ввел в марте и еще 34% сверх того — на прошлой неделе.

Трамп вначале заявил о намерении добавить еще 50% к уже объявленным 54-процентным пошлинам на китайский импорт в своей соцсети Truth Social. Президент США заявил, что сделает это, если Пекин не отменит свое решение ответить на пошлины, объявленные Трампом в пятницу, симметричными 34-процентными сборами с американского импорта.

Несмотря на угрозу для всей мировой экономики, которую многие специалисты видят в пошлинах Трампа, а также угрозу нового витка торговой войны отдельно между США и Китаем, азиатские биржи во вторник принялись отыгрывать большое падение, которое они пережили накануне.

Министр финансов США Скотт Бессент, которому Трамп поручил вести эти переговоры, сказал в понедельник телеканалу Fox, что Китай, „изолирует себя“, отвечая на пошлины Трампа, и что он, Бессент, надеется, что по итогам переговоров с другими странами тарифы для них будут снижены.

„Мы не рассматриваем [такую паузу]. Мы имеем много-много стран, которые едут на переговоры о сделках с нами, и это будут честные сделки“, — сказал Трамп.

Индекс Токийской биржи Nikkei 225 вырос в начале торгов утром вторника более чем на 6%, а к середине дня скорректировался до +5,5%. В понедельник он упал на 7,8%.

Выросли и фондовые рынки в Австралии, Южной Корее, а также в Гонконге и Шанхае.

В то же время ценные бумаги на тайваньской бирже продолжили падение: ее индекс TAIEX к середине дня снизился еще на 4,7%. Потеряли в стоимости и ценные бумаги в Сингапуре: тамошний индекс STI показал снижение на 1,55%.

Кроме того, сильно упали котировки на биржах Индонезии и Таиланда: они во вторник открылись после долгих выходных.