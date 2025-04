Китай отвергает обвинения Киева в поставках оружия России

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля подписал указ о введении санкций в отношении трех китайских предприятий. Их названия перечислены в документе , обнародованном на сайте президента Украины: Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd; Rui Jin Machinery Co. Ltd; Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd.