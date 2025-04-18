Обвинения Зеленского в адрес Китая

Накануне Владимир Зеленский сообщил , что , по данным украинской разведки, Китай поставляет вооружения России, в том числе артиллерию и порох. „Мы, наконец, получили информацию о том, что Китай поставляет оружие РФ. На сегодняшний день у нас есть общая информация от Службы безопасности, от разведки - о порохе, артиллерии. Я думаю, что уже на следующей неделе мы сможем более подробно об этом рассказать. Мы считаем, что представители Китая участвуют в производстве определенных видов вооружения на территории России“, - сказал глава украинского государства журналистам на брифинге.