Китай отрицает участие своих солдат в войне против Украины

Захват в плен предполагаемых китайских наемников

8 апреля Зеленский сообщил, что на фронте в Донецкой области бойцы ВСУ взяли в плен двух граждан КНР , воевавших в составе российских войск. По его словам, у пленных были документы, подтверждающие их китайское гражданство. Зеленский опубликовал видео с этими пленными и утверждал, что у Киева есть информация о гражданах КНР, воюющих и в других подразделениях российской армии, но подробностей не привел. Президент поручил главе МИД Украины „немедленно связаться с Пекином“.