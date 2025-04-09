Китай отрицает участие своих солдат в войне против Украины

Китай не направлял своих военнослужащих в Украину воевать на стороне России, власти КНР требуют от своих граждан избегать вовлеченности в боевые действия, заявил в среду, 9 апреля, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя сообщения о пленении украинской армией китайских наемников.
„Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта (в Украине - Ред.), избегать вовлеченности в какой бы то ни было форме, в частности, воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон“, - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос украинского журналиста.
Линь Цзянь добавил, что правительство КНР проводит проверку озвученной накануне президентом Украины Владимиром Зеленским информации о пленении в Донецкой области китайских граждан.
Захват в плен предполагаемых китайских наемников
8 апреля Зеленский сообщил, что на фронте в Донецкой области бойцы ВСУ взяли в плен двух граждан КНР, воевавших в составе российских войск. По его словам, у пленных были документы, подтверждающие их китайское гражданство. Зеленский опубликовал видео с этими пленными и утверждал, что у Киева есть информация о гражданах КНР, воюющих и в других подразделениях российской армии, но подробностей не привел. Президент поручил главе МИД Украины „немедленно связаться с Пекином“.
В США заявили, что информация о возможном участии граждан КНР в войне в Украине вызывает обеспокоенность. „Китай остается ключевым источником поддержки России в войне против Украины“, - сказала пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс. Она напомнила, что Китай обеспечивает поставки в Россию порядка 80 процентов продукции двойного назначения, использующейся для ведения войны.
В Кремле информацию о китайских пленных отказались комментировать. „Я никак не могу прокомментировать эту информацию“, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.