2025.03.24 17:46

Китай опроверг обсуждение отправки миротворцев в Украину

 
Deutsche Welle
Kinijos kariuomenė
Kinijos kariuomenė
ФОТО: Reuters / Scanpix

В Пекине опровергли информацию немецкой газеты Welt am Sonntag о том, что Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину. МИД КНР заявил, что это „совершенно не соответствует действительности“.

Власти Китая опровергли информацию СМИ о том, что обсуждают отправку миротворцев в Украину. Такое заявление официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сделал на пресс-брифинге в понедельник, 24 марта.

МИД КНР: Это не соответствует действительности

Журналисты попросили его прокомментировать статью немецкой газеты Welt am Sonntag, где утверждалось, что китайские дипломаты обсуждают в Брюсселе возможное участие Китая в миротворческой миссии в Украине.

„Эта статья совершенно не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна“, - ответил Го Цзякунь.

„Китай продолжит работать с международным сообществом, чтобы были услышаны рациональные голоса за мирные переговоры, были созданы условия для прекращения конфликта и содействия мирным переговорам“, - добавил дипломат.

Информация о китайских миротворцах

22 марта немецкая газета Welt am Sonntag написала со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, что китайские дипломаты в Брюсселе прощупывали вопрос о присоединении КНР к „коалиции желающих“ - объединению стран, которые потенциально готовы отправить своих военнослужащих в Украину для обеспечения режима прекращения огня с РФ в случае его достижения.

В МИД РФ ранее не раз выступали против отправки западного миротворческого контингента в Украину.

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Deutsche Welle
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