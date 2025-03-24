Информация о китайских миротворцах

22 марта немецкая газета Welt am Sonntag написала со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, что китайские дипломаты в Брюсселе прощупывали вопрос о присоединении КНР к „коалиции желающих“ - объединению стран, которые потенциально готовы отправить своих военнослужащих в Украину для обеспечения режима прекращения огня с РФ в случае его достижения.