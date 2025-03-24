Китай опроверг обсуждение отправки миротворцев в Украину

Власти Китая опровергли информацию СМИ о том, что обсуждают отправку миротворцев в Украину. Такое заявление официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сделал на пресс-брифинге в понедельник, 24 марта.
МИД КНР: Это не соответствует действительности
Журналисты попросили его прокомментировать статью немецкой газеты Welt am Sonntag, где утверждалось, что китайские дипломаты обсуждают в Брюсселе возможное участие Китая в миротворческой миссии в Украине.
„Эта статья совершенно не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна“, - ответил Го Цзякунь.
„Китай продолжит работать с международным сообществом, чтобы были услышаны рациональные голоса за мирные переговоры, были созданы условия для прекращения конфликта и содействия мирным переговорам“, - добавил дипломат.
Информация о китайских миротворцах
22 марта немецкая газета Welt am Sonntag написала со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, что китайские дипломаты в Брюсселе прощупывали вопрос о присоединении КНР к „коалиции желающих“ - объединению стран, которые потенциально готовы отправить своих военнослужащих в Украину для обеспечения режима прекращения огня с РФ в случае его достижения.
В МИД РФ ранее не раз выступали против отправки западного миротворческого контингента в Украину.