Китай одобрил строительство в Тибете крупнейшей в мире ГЭС

Китайские государственные СМИ говорят о строительстве ГЭС на реке Брахмапутра как о „безопасном проекте, приоритетная задача которого — защита экологического благополучия Китая“. Власти КНР утверждают, что благодаря строительству мощной ГЭС в этом регионе страна сможет значительно сократить выбросы углекислого газа и в то же время улучшить условия жизни местного населения.

Впервые об этом проекте Пекин заявил в конце 2020 года. Как утверждают власти Китая, новая гидроэлектростанция будет генерировать в три раза больше электроэнергии, чем с ГЭС „Три ущелья“, построенной на реке Янцзы. Пока ГЭС „Три ущелья“ остается самой мощной гидроэлектростанцией в мире.

Пекин планирует возвести дамбу в низовьях реки Брахмапутра (в Китае — река Цангпо) — одной из крупнейших водных артерий Южной Азии. Водохранилище новой ГЭС заполнит ущелье Ярлунг Цангпо, по которому протекает река.

Однако эксперты, правозащитные организации и экологи обеспокоены возможными негативными последствиями реализации этого проекта. Они опасаются, что негативное влияние строительства ГЭС на окружающую среду и на людей, живущих в регионах, где протекает река Брахмапутра, может значительно перевесить все предполагаемые „плюсы“ от реализации этого проекта.

Строительство ГЭС в Тибете потребует переселения большого числа местных жителей — вероятно, при реализации проекта будет переселено значительно больше одного миллиона человек.