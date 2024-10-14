Китай начал новые военные учения вблизи Тайваня

Глава Минобороны КНР добавил, что хотя Китай привержен „воссоединению“ с Тайванем мирным путем, армия КНР „останется мощной силой“ в возможном решении этого вопроса. Кроме того, Дун обвинил иностранные державы во вмешательстве во „внутренние вопросы“ страны и „подбадривании сепаратистов“.

Китай провел военные учения рядом с Тайванем в ответ на инаугурацию президента

На своей инаугурации 20 мая избранный в начале года президент Тайваня Лай Циндэ подтвердил курс на независимость. „Я хочу призвать Китай прекратить запугивать Тайвань при помощи политических военных средств, а также взять на себя глобальную ответственность вместе с Тайванем за упорную работу по поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и во всем регионе, чтобы мир не боялся развязывания войны“, - заявил Лай Циндэ во время инаугурации.