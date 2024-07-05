Кир Стармер: что из себя представляет новый премьер-министр Великобритании

Четыре года назад сэр Кир сменил на посту лидера лейбористов левого политика Джереми Корбина. С этого момента в его главную задачу входила необходимость вернуть партию на центристские позиции, сделав ее таким образом более избираемой.

Лейбористы находились в оппозиции 14 лет.

Карьера до прихода в политику

Кир Стармер стал депутатом в палате общин гораздо позднее, нежели большинство его коллег: ему было больше 50 лет, а за его плечами осталась блестящая карьера юриста.

Политика, однако, его интересовала всегда, и в юности он придерживался радикальных левых идей.

Стармер родился в 1962 году в Лондоне, а потом семья переехала в графство Сарри. Сэр Кир часто говорит о том, что у него – рабочие корни.