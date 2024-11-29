Кипр намерен вступить в НАТО

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис подтвердил намерение его страны стать членом НАТО. В четверг, 28 ноября, он сообщил журналистам, что Никосия ведет переговоры с Вашингтоном о путях вступления в альянс. По его словам, тот факт, что Республика Кипр не может быть государством-членом НАТО из-за возражений Турции, лишает армию страны многих возможностей как по модернизации, так и по приобретению военной техники. Христодулидис указал, что Кипр обсуждает с США три предлагаемых уровня членства республики в Североатлантическом альянсе.