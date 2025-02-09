Ким Чен Ын: КНДР всегда будет поддерживать Россию

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), „Северная Корея использует войну в Украине как плацдарм для испытания собственного военного потенциала“. „Россия может предоставлять Северной Корее беспилотные и ракетные технологии в обмен на участие северокорейских войск в боевых действиях в Курской области“, - говорится также в сводке ISW 8 февраля.

Двумя днями ранее агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных украинских источника сообщило, что КНДР начала передавать РФ более точные баллистические ракеты. Ранее они имели точность 1-3 километра, но последние выпущенные ракеты имеют точность от 50 до 100 метров.

По данным военных аналитиков, в войне с Украиной приняли участие 12 тысяч северокорейских солдат. По состоянию на середину января КНДР потеряла в боях около 4000 военных, в том числе около тысячи убитыми, указала Русская служба BBC со ссылкой на данные западных разведок. По данным газеты The New York Times, военнослужащих из КНДР приблизительно тогда же отвели с линии фронта в Курской области после тяжелых потерь. Однако после продлившегося несколько недель перерыва северокорейцы вновь вернулись к активным боевым действиям в Курской области, заявил 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский.