2025.02.01 09:00

Киев ждет от Нидерландов очередную партию F-16

 
Deutsche Welle
Naikintuvai F-16 Ukrainoje
Naikintuvai F-16 Ukrainoje
ФОТО: Valentyn Ogirenko | Reuters / Scanpix

Украина ожидает от Нидерландов передачу очередной партии многофункциональных легких истребителей F-16, сообщил министр обороны Умеров после встречи с нидерландским коллегой.

Украина ожидает от Нидерландов передачи очередной партии многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 в 2025 году. Об этом сообщил в пятницу, 31 января, в Facebook министр обороны Украины Рустем Умеров. Он провел в Гааге встречу с нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом.

Продолжаем обучение пилотов - инженерного и технического состава. Нидерланды играют ключевую роль в коалиции воздушных сил, поддерживая развитие нашей авиационной инфраструктуры и возможностей, отметил глава Минобороны Украины.

Второй приоритет - дроны

Вторым приоритетом - после программы F-16 - для Киева является получение беспилотников. „Скоординировали распределение ранее анонсированных 400 млн евро, а также подготовку масштабных совместных проектов по дальнобойным возможностям“, - добавил украинский министр.

На повестке дня - также артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны и ракеты-перехватчики.Киев готов и к развитию совместных оборонных предприятий с Нидерландами. „Синхронизировали планы поступления помощи, ее эффективное применение на поле боя и поддержку операций“, - резюмировал Умеров.

„Самолетная коалиция“ для Украины

Нидерланды - наряду с Бельгией, Данией и Норвегией - входит в так называемую „самолетную коалицию“ для Украины. Бельгия в декабре 2024 года отложила передачу Украине истребителей F-16, объяснив задержку дефицитом запчастей и нехваткой пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Воздушным силам ВСУ требуется 120-130 самолетов для эффективного противодействия российской авиации. Нидерланды ранее официально разрешили использовать переданные F-16 для нанесения ударов по территории России. Бельгия ограничила применение украинской территорией.

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Источник
Deutsche Welle
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