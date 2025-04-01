Киев за взаимоприемлемое соглашение с США об ископаемых

Сибига также отметил, что Украина была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение, однако после получения обновленной редакции документа началось новое прохождение необходимых внутригосударственных процедур. По словам главы украинского МИДа, он считает это соглашение с США , предусматривающее дальнейшее усиленное присутствие в стране крупного американского бизнеса, прямым вкладом в инфраструктуру безопасности Украины.

Трамп: Зеленский хочет выйти из сделки по ископаемым

Двумя днями ранее президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в намерении выйти из сделки по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом. „Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы“, - сказал он журналистам 30 марта. Трамп также добавил, что Зеленский „хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает“.