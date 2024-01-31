Киев уже сегодня может получить от США "умные бомбы" большой дальности

По данным этих СМИ, отправка GLSDB в Украину была одобрена после их успешных испытаний 16 января над Мексиканским заливом во Флориде.

Речь идёт о высокоточных планирующих ракетах с дальностью полёта 150 километров. Система состоит из бомбы малого диаметра с ракетным двигателем. Эти самонаводящиеся ракеты американо-шведской разработки запускаются, в том числе с установок HIMARS.

Как отмечает Politico, Киев получит новейшую разновидность этого боеприпаса, который запускается с земли. На вооружении американской армии пока есть только вариант этого боеприпаса с воздушным базированием.

По данным Reuters, новое оружие "позволит Украине поражать цели на вдвое большем расстоянии по сравнению с ракетами, которые она сейчас запускает при помощи поставленных США систем HIMARS". Это может заставить Россию переместить свои склады ещё дальше от линии фронта, считают собеседники агентства.