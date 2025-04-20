"Киев, Россия": МИД Украины потребовал извинений от Fox News

Канал также трансировал богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, которое вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На службе присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Сначала богослужение Православной церкви Украины в Свято-Михайловском Златоверхом соборе подписали как происходившее в украинском Киеве.

„Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, должны быть извинения и расследование, (чтобы выяснить. - Ред.), кто допустил ошибку“, - написал он.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий потребовал извинений от американского телеканала Fox News, который в титре обозначил Киев как российский город. Соответствующее сообщение Тихий разместил в воскресенье, 20 апреля, в соцсети X.

Одновременно с этой трансляцией в правом верхнем углу экрана были продемонстрированы кадры с богослужения в Украине. Теперь титр был подписан: „Киев, Россия“.

Скриншот эфира привело 20 апреля на своем сайте издание „Украинская правда“. По его данным, надпись „оставалась на экране в течение длительного времени“.

Представители канала пока не прокомментировали инцидент.

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