Киев просит у РФ списки украинских военнопленных для обмена

„Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права!“ - подчеркнул украинский уполномоченный.

„Недавно российская сторона заявила, что Украина „не дает согласие“… забрать некоторых своих военнопленных“, - написал Лубинец. „Именно поэтому, обращаюсь к уполномоченной по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены!“ - добавил он.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой списки украинских военнопленных, которых РФ готова в оперативном порядке передать Киеву в рамках обмена. Соответствующую запись Лубинец в субботу, 2 ноября, оставил в Telegram.

По его версии, обычно эти процессы тормозит РФ, используя метод для „воздействия на украинское общество“.

Глава МИД РФ: Киев „буквально саботирует“ обмен

Ранее представительница МИД РФ Мария Захарова выступила с утверждением, что Киев якобы „буквально саботирует“ обмен. По ее уверению, Украину в первую очередь „интересуют те подразделения и те представители батальонов, которые мы характеризуем как экстремистские и террористические“.

Власти в Киеве также „интересует судьба иностранных наемников, которые принимали участие в боевых действиях против России“, утверждала она.