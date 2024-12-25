Киев получил миллиард долларов от замороженных активов РФ

Шмыгаль поблагодарил США и Всемирный банк за „важный шаг на пути к справедливости“. „ Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины“, - добавил украинский политик.

Украина получила от Соединенных Штатов миллиард долларов за счет доходов от замороженных российских активов, сообщил во вторник, 24 декабря, в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль. „Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования заблокированных российских активов в рамках инициативы G7“, - пояснил он.

В первой половине декабря 2024 года Минфин США сообщил о выделении Киеву кредита в 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных активов России.

Такое решение министерство приняло в рамках инициативы по предоставлению Украины кредита на сумму около 50 млрд долларов от стран „большой семерки“ (G7). В конце октября 2024 года министры финансов стран-членов „семерки“ согласовали „техническое решение, обеспечивающее последовательность, координацию, справедливое распределение кредитования и солидарность между всеми партнерами G7“ в вопросе кредитования Украины.