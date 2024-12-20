2024.12.20 10:17

Киев подвергся массированному ракетному удару

 
Deutsche Welle
Rusija atakavo Kyjivą
Rusija atakavo Kyjivą
ФОТО: Valentyn Ogirenko | Reuters / Scanpix

Украинские СМИ сообщили о как минимум шести мощных взрывах. Есть жертвы, на складе возле международного аэропорта Борисполь начался сильный пожар.

Столица Украины Кипев и окрестности утром в пятницу, 20 декабря, подверглись массированному авиаудару. Украинские СМИ сообщили о как минимум шести взрывах в Киеве. Перед этим по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, обломки сбитых российских ракет упали в четырех районах столицы: бушуют пожары, пострадали два человека и повреждена тепломагистраль. Начальник Киевской военной городской администрации (КГВА) Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, в Голосеевском районе погиб один человек.

„В результате вражеской атаки обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Есть возгорания - на крышах зданий, также горят машины. Также повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе. Обломки упали на крышу дома в Днепровском районе, бушуют пожары в Соломенском и Шевченковском районах „, - написал Кличко.

Сильные разрушения

Глава КГВА Попко выложил в Telegram фото разрушений.

Между тем издание „Страна“ сообщает, что на складе возле международного аэропорта Борисполь начался сильный пожар. Сообщается также об ударах по городу Василькову в Киевской области, где расположен военный аэродром.

В настоящий момент воздушная тревога на Украине отменена. Минобороны России не сообщало о нанесении ударов.

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Deutsche Welle
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