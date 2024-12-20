Киев подвергся массированному ракетному удару

Столица Украины Кипев и окрестности утром в пятницу, 20 декабря, подверглись массированному авиаудару. Украинские СМИ сообщили о как минимум шести взрывах в Киеве. Перед этим по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, обломки сбитых российских ракет упали в четырех районах столицы: бушуют пожары, пострадали два человека и повреждена тепломагистраль. Начальник Киевской военной городской администрации (КГВА) Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, в Голосеевском районе погиб один человек.