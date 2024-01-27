Киев подтвердил подготовку обмена 65 пленных из списка РФ

Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что в обнародованном Россией списке из 65 человек - якобы пассажиров самолета ИЛ-76, разбившегося под Белгородом, - представлены украинские военнопленные. "Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января", - говорится в сообщении организации, размещенном в соцсети Facebook в пятницу, 26 января.

Секретарь штаба Дмитрий Усов провел встречу с родными и близкими украинских военнопленных, имена которых значатся в переданном российской стороной списке пассажиров воздушного судна. Собравшимся были показаны видеоматериалы, продемонстрированные российской стороной якобы с места крушения, пояснили в штабе. Однако родственники военнопленных "пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных", подчеркнула украинская сторона.