Киев передал США проект соглашения о редкоземельных металлах

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит помогать Украине, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы. „Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные металлы, - сказал он, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома. - Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами“.