Киев объявил о создании артиллерийской коалиции в январе

В 2024 году планируется провести испытания САУ Caesar с применением искусственного интеллекта, указал Гаврилюк. Применение ИИ позволит увеличить успешность поражения целей на 30 процентов и сократить использование боеприпасов, отметил замминистра обороны.

Отмечается, что ВСУ заинтересованы в дальнейшей закупке у Франции самоходных артиллерийских установок Caesar. Париж поставляет их Киеву с осени 2022 года, поддерживая Украину после начала полномасштабного вторжения РФ в страну. По словам Гаврилюка, французские гаубицы в бою продемонстрировали высокую эффективность и точность.

В январе 2024 года в Париже приступит к работе "Коалиция артиллерии по усилению украинской армии", в задачи которой будут входить поставки Киеву артиллерийских систем у стран-союзников. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минобороны Украины в воскресенье, 24 декабря, по итогам встречи замминистра обороны страны Ивана Гаврилюка с делегацией Сената Франции.

В тот же день глава МИД Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил, что Рейкьявик присоединится к ранее сформированным коалициям по поддержке Киева в сфере информационных технологий, а также по разминированию освобожденных территорий Украины.

Кроме того, Исландия поддержит НАТО в вопросе закупки медикаментов для Украины на сумму 340 тысяч евро, указал Бенедиктссон.

Танковая, самолетная и морская коалиции

Среди других известных международных коалиций по поддержке Украины - "коалиция истребителей", она была сформирована в мае 2023 года для закупки и поставок Киеву самолетов F-16, о которых в прошлом настойчиво просила Украина.