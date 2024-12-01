Киев ночью подвергся атаке российских дронов

Российская армия в ночь на воскресенье, 1 декабря, обстреляла Киев с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщили власти столицы.

Украинские военные в течение ночи обнаружили и обезвредили около десятка ударных БПЛА, указывается в сообщении Киевской городской военной администрации. По предварительной информации, в результате атаки были повреждены шесть автомобилей, в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна. Информации о пострадавших нет.