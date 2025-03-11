Киев назвал массированную атаку БПЛА на РФ „сигналом Путину“

Крупнейшая за всю войну атака украинских дронов на московский регион была проведена на фоне переговоров, чтоб послать президенту РФ Владимиру Путину „сигнал“ о необходимости прекращения огня в воздухе, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко во вторник, 11 марта.

„Ситуация на фоне переговоров в Саудовской Аравии. Налет массированный, крупнейший в истории пока налет на Московскую область. Это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он также должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве, постоянно“, - сказал Коваленко.