Киев назвал массированную атаку БПЛА на РФ „сигналом Путину“

Крупнейшая за всю войну атака украинских дронов на московский регион была проведена на фоне переговоров, чтоб послать президенту РФ Владимиру Путину „сигнал“ о необходимости прекращения огня в воздухе, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко во вторник, 11 марта.
„Ситуация на фоне переговоров в Саудовской Аравии. Налет массированный, крупнейший в истории пока налет на Московскую область. Это дополнительный сигнал Путину, что в прекращении огня с воздуха он также должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве, постоянно“, - сказал Коваленко.
Обстрел украинских дронов в ночь на 11 марта стал крупнейшим за время войны. По данным Минобороны России, были сбиты 337 украинских БПЛА, из которых 91 - над Московской областью, в том числе 74 - на подлете к Москве. В результате атаки погибли двое человек, еще 18 получили ранения.
Атака на фоне переговоров Украины и США в Саудовской Аравии
11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии проходят переговоры делегаций США и Украины, направленные на поиск путей завершения войны. Стороны обсуждают „рамочные условия мирного соглашения и первоначального прекращения огня“, рассказала американская делегация. Киев предлагает прекращение огня в воздухе и на море - запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море.
Как заявил перед встречей госсекретарь Марк Рубио, эти переговоры будут иметь „ключевое значение“ для возобновления военной помощи США Киеву. „Я думаю, если там состоится хорошая встреча, которая нам понравится, и о чем мы сможем доложить президенту, я думаю, будут приняты решения относительно паузы (в военной помощи. - Ред.)“, - сказал госсекретарь.
Кроме того, 11 марта в Москве с визитом находился генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ему показали последствия атаки БПЛА на многоквартирный жилой дом в Видном в Подмосковье.