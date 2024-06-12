Киев надеется, что Россия примет участие во втором мирном саммите по Украине

Москва заявила, что не заинтересована в участии во встрече, которая пройдет в эти выходные, и поэтому не была приглашена принимающей стороной – Швейцарией.

В то же время Украина хочет получить конкретные результаты встречи, чтобы использовать их для подготовки ко второму саммиту.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, Андрей Ермак, назвал „неудачным опытом“ предыдущие переговорные форматы с участием Москвы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года.

По его словам, это означает, что прекращение войны с самого начала должно быть построено на широкой платформе поддержки и основываться на международном праве.