Киев надеется, что Россия примет участие во втором мирном саммите по Украине

Москва заявила, что не заинтересована в участии во встрече, которая пройдет в эти выходные, и поэтому не была приглашена принимающей стороной – Швейцарией.
В то же время Украина хочет получить конкретные результаты встречи, чтобы использовать их для подготовки ко второму саммиту.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, Андрей Ермак, назвал „неудачным опытом“ предыдущие переговорные форматы с участием Москвы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года.
По его словам, это означает, что прекращение войны с самого начала должно быть построено на широкой платформе поддержки и основываться на международном праве.
„Для второго саммита мы будем работать со всеми коллегами, со всеми странами, которые будут заинтересованы в участии“, – заявил Ермак европейским медиаорганизациям по видеосвязи из Берлина.
„Мы планируем совместно подготовить план, который будет поддержан всеми этими ответственными странами. Мы рассматриваем возможность пригласить представителя России на второй саммит и вместе представить этот совместный план“, – добавил он.
В перспективе план, поддержанный „100 или более странами“ со всех континентов, а не представляющий только позицию Украины, „станет реальным планом, который будет очень трудно оспорить, реальной дорожной картой прекращения этой войны и урегулирования кризиса“.