Киев критикует МАГАТЭ за проезд через оккупированные области

МИД Украины критикует МАГАТЭ

МИД Украины направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, обвинив его в нарушении суверенитета и территориальной целостности государства. „Москва фактически лишила международных экспертов свободы передвижения и использовала их в качестве инструмента политического давления на международное сообщество“, - считают украинские дипломаты.

Оккупация ЗАЭС российскими военными

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Украине и Европе. Станция была оккупирована российскими военными в первые недели полномасштабного вторжения. С тех пор она несколько раз оказывалась на грани блэкаута из-за продолжающихся в ее районе боевых действий. Все шесть реакторов АЭС остановлены с 2022 года.