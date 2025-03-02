Киев критикует МАГАТЭ за проезд через оккупированные области

МИД Украины раскритиковал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое впервые провело ротацию наблюдателей на оккупированной Запорожской АЭС через территорию Украины, занятую российским войсками. Об этом сообщается в воскресенье, 2 марта, на сайте украинского МИД.
Ротация через оккупированные территории
О приезде специалистов МАГАТЭ рассказали в Telegram-канале Запорожской АЭС в субботу, 1 марта. „Маршрут впервые проходил по территории РФ“, - было сказано в сообщении. Имелись в виду регионы юго-востока Украины, оккупированные Россией. Запорожская АЭС находится в городе Энергодар Запорожской области Украины, на берегу Днепра.
В руководстве Запорожской АЭС, которая после оккупации российскими войсками находится по контролем „Росатома“, сообщили, что это уже 27-я команда наблюдателей МАГАТЭ, всего в ней три инспектора. Такие эксперты работают на станции с сентября 2022 года.
МИД Украины критикует МАГАТЭ
МИД Украины направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, обвинив его в нарушении суверенитета и территориальной целостности государства. „Москва фактически лишила международных экспертов свободы передвижения и использовала их в качестве инструмента политического давления на международное сообщество“, - считают украинские дипломаты.
В Киеве заявили, что предлагали маршрут ротации экспертов МАГАТЭ через подконтрольную Украине территорию, но Москва блокировала этот вариант.
В руководстве МАГАТЭ пока никак не прокомментировали эти обвинения.
Оккупация ЗАЭС российскими военными
Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Украине и Европе. Станция была оккупирована российскими военными в первые недели полномасштабного вторжения. С тех пор она несколько раз оказывалась на грани блэкаута из-за продолжающихся в ее районе боевых действий. Все шесть реакторов АЭС остановлены с 2022 года.
МАГАТЭ неоднократно призывало к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль Киева.