2025.03.30 14:10

Киев хочет получить больше инвестиций от США в рамках сделки

 
Deutsche Welle
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside Copyright: | Represented by ZUMA Press, Inc.

В рамках переговоров об экономической сделке с США Украина надеется увеличить объем инвестиций со стороны Вашингтона.

Украина попросит внести изменения в экономическую сделку, которую ей ранее предложил президент США Дональд Трамп, пишет агентство Bloomberg в субботу, 29 марта, со ссылкой на источники. По данным журналистов, Киев хочет, чтобы в нее было включено обязательство об увеличении американских инвестиций.

Кроме того, говорится в материале Bloomberg, проект предложения предусматривает предоставление Вашингтону контроля над всеми крупными инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые в Украине без ограничений по срокам. Из-за этого в Киеве обеспокоены, что сделка может подорвать процесс вступления страны в ЕС и потребовать от него возмещения всей военной и экономической помощи, оказанной Соединенными Штатами с начала войны.

„Если соглашение о партнерстве будет принято, США получат эффективный контроль над инвестиционными решениями, касающимися значительной части экономики Украины, включая горнодобывающую промышленность, нефть и газ, добычу важнейших полезных ископаемых, а также порты, автомобильные и железные дороги“, - пишет агентство.

При этом отмечается, что украинские чиновники во время разговора с американскими коллегами высказали свои опасения насчет предложенного документа. Представители Соединенных Штатов же не стали возражать против них, особенно в части потенциального вступления Украины в Евросоюз. „Это говорит о том, что Вашингтон может быть открыт для обсуждения изменений“, - передает Bloomberg позицию неназванного собеседника.

США добиваются контроля над всеми минеральными ресурсами

В четверг, 27 марта, газета Financial Times и агентство Bloomberg написали, что в новом проекте сделки по минеральным ресурсам между США и Украиной, полученном Киевом 23 марта, содержатся гораздо более агрессивные требования Вашингтона по контролю над минеральными ресурсами и энергетическими активами Украины.

Уточняется, что соглашение должно распространиться на все минеральные ресурсы Украины, включая нефть и газ, а также на ключевые энергетические активы на всей территории страны. Кроме того, сделка охватывает инфраструктуру, связанную с эксплуатацией природных ресурсов, такую как автомобильные и железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы, узнала FT.

Также, по информации журналистов, Киев должен будет перечислять в фонд 50 процентов доходов от новых инфраструктурных проектов и проектов по разработке природных ресурсов.

В то же время „вклад Соединенных Штатов после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году“ будет „считаться вкладом в партнерство“. Об этом говорится и в тексте Bloomberg от 29 марта.

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Источник
Deutsche Welle
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