Киев хочет получить больше инвестиций от США в рамках сделки

Украина попросит внести изменения в экономическую сделку, которую ей ранее предложил президент США Дональд Трамп, пишет агентство Bloomberg в субботу, 29 марта, со ссылкой на источники. По данным журналистов, Киев хочет, чтобы в нее было включено обязательство об увеличении американских инвестиций.

Кроме того, говорится в материале Bloomberg, проект предложения предусматривает предоставление Вашингтону контроля над всеми крупными инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые в Украине без ограничений по срокам. Из-за этого в Киеве обеспокоены, что сделка может подорвать процесс вступления страны в ЕС и потребовать от него возмещения всей военной и экономической помощи, оказанной Соединенными Штатами с начала войны.