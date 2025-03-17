Киев готов согласиться с ослаблением санкций против РФ

Санкции, введенные Западом против России, могут быть отменены в рамках мирного соглашения по Украине. Об этом заявил уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк, слова которого в понедельник, 17 марта, привело издание Politico. По словам Власюка, возвращение стран к ведению бизнеса с Россией в том или ином виде - просто „вопрос времени“, но оно должно пройти в правильных условиях.