Келлог: США хотят перезагрузки отношений с Россией

Вашингтону необходимо перезагрузить отношения с Москвой, так как политика изоляции на фоне продолжающейся войны в Украине больше не эффективна. Об этом заявил в четверг, 6 марта, специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в ходе выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.