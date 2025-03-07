Келлог: США хотят перезагрузки отношений с Россией

Стремление к перезапуску отношений Вашингтона и Москвы Келлог объяснил защитой национальных интересов США и желанием предотвратить втягивание США в „бесконечную прокси-войну“.
„Поэтому то, что вы видите сейчас и чему являетесь свидетелями, - это срочные усилия администрации Трампа по привлечению обеих сторон за стол переговоров с целью добиться мирного соглашения“, - сказал Келлог, добавив, что Белый дом будет оказывать давление на обе стороны, чтобы завершить войну.
В качестве примера такого давления на Россию спецпредставитель Трампа привел санкции США в отношении „теневого флота“ РФ. Среди других стратегий, которые Трамп может использовать для усиления давления на Россию, - конфискация замороженных активов РФ для помощи в восстановлении Украины и максимальное давление на российскую энергетику, отметил Келлог.
Келлог: Украинцы сами виноваты в остановке обмена разведданными
Отвечая на реплику журналистки телеканала CBS Маргарет Бреннан о том, что прекращение обмена разведданными с Украиной является „серьезной уступкой России“ и может напрямую повлиять на возможности ВСУ на поле боя, Келлог сказал, что украинцы „сами довели до этого“.
Приостановка обмена разведданными с Киевом
5 марта США приостановили обмен разведывательными данными с Украиной. Издание Financial Times отмечает, что без информации от американских разведок украинской армии будет сложнее вести эффективные действия против российских войск.
Решение американской администрации последовало через два дня после того, как президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную и гуманитарную помощь Украине на фоне скандала с президентом этой страны Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля.
Журналистка британского телеканала Sky News Дебора Хейнс со слов источника в украинском руководстве называет запрет на передачу разведданных избирательным. По ее словам, запрет касается только информации о возможных военных целях для ВСУ на территории РФ, но не на территории самой Украины.
Со своей стороны, неназванный киевский чиновник заявил агентству Bloomberg, что Украина продолжает получать разведданные от США.