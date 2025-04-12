Келлог предложил разделить Украину на зоны ответственности

Иностранных миротворцев, считает Келлог, можно будет разместить к западу от реки Днепр, которая станет естественным препятствием между ними и российскими вооруженными силами. Такие силы, считает он, „совсем не будут провокационными“ для Москвы, а Украина - достаточно большая страна, чтобы вместить несколько армий, стремящихся обеспечить соблюдение прекращения огня. „Можно было бы сделать что-то похожее на то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда у вас была российская зона, французская зона, британская зона и американская зона“, - передают слова Кита Келлога журналисты. Позднее он уточнил, что США не будут отправлять в Украину сухопутные войска.