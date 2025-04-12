Келлог: Киев не согласится отдать России четыре области

Украина никогда не согласится в одностороннем порядке уступить России в полную собственность четыре области - Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую. Об этом заявил президенту США Дональду Трампу его спецпредставитель по Украине и РФ Кит Келлог, передает в пятницу, 11 апреля, агентство Reuters.

Тем самым Келлог, который, по данным издания Politico, фактически отстранен от переговоров по мирному урегулированию, выступил против позиции спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. Тот 11 апреля прибыл в Санкт-Петербург, где провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.