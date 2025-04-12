Келлог: Киев не согласится отдать России четыре области

Украина никогда не согласится в одностороннем порядке уступить России в полную собственность четыре области - Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую. Об этом заявил президенту США Дональду Трампу его спецпредставитель по Украине и РФ Кит Келлог, передает в пятницу, 11 апреля, агентство Reuters.
Тем самым Келлог, который, по данным издания Politico, фактически отстранен от переговоров по мирному урегулированию, выступил против позиции спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. Тот 11 апреля прибыл в Санкт-Петербург, где провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
По мнению Уиткоффа, самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине - это поддержать стратегию, которая предоставит России право собственности на четыре региона Украины, сообщили Reuters два американских чиновника и пять других собеседников, знакомых с ситуацией.
На встрече с Трампом Келлог возразил Уиткоффу, заявив, что Украина, хотя и готова вести переговоры по некоторым условиям, связанным с рядом территорий, никогда не согласится передать Москве контроль над четырьмя областями.