Казахстан запретил экспортировать в РФ 106 видов товаров

Под запрет подпадают, в частности, беспилотные летательные аппараты, а также электрочипы и другая специализированная электроника, которая может применяться в военных действиях, пишет издание KazTAG. Ограничения касаются товаров как казахстанских, так и иностранных производителей.

О прекращении поставок в Россию товаров военного назначения власти Казахстана объявили еще в мае 2022 года. Однако в министерстве иностранных дел страны признали, что некоторые частные компании продолжают реэкспортировать запрещенные товары, которые в итоге попадают в зону боевых действий в Украине. Представители МИДа подчеркнули, что казахстанские власти пытаются пресекать подобные сделки.