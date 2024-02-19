Кая Каллас в интервью Bloomberg: общие облигации могли бы укрепить безопасность ЕС

Следующий состав Европейской комиссии, который приступит к работе в конце года, должен подойти к вопросу безопасности совместно, то есть действовать похожим образом, как во времена пандемии коронавируса, сказала Каллас агентству Bloomberg в воскресенье.
"Мы находимся в ситуации, когда нам нужно больше инвестировать и [исследовать] то, что мы можем сделать вместе, потому что облигации, выпущенные отдельными странами, будут слишком маленькими. Еврооблигации могли бы иметь гораздо большее влияние", – сказала Каллас.
Идею совместного кредитирования для повышения обороноспособности ЕС поддерживают также президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель. В то же время страны с более консервативной денежной политикой, такие как Нидерланды и Германия, относятся к этой идее более осторожно.
Оборонная способность Европы и поддержка Украины были главными темами Мюнхенской конференции по безопасности, которая завершилась в воскресенье. В то время как ЕС смог согласовать пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в начале месяца, Конгресс США до сих пор не может принять пакет помощи иностранным государствам, из которых 60 миллиардов долларов предназначены для военной помощи Украине.
Однако Каллас надеется, что Конгресс сможет достичь соглашения о помощи Украине.
"Ощущение такое, что, находясь здесь, они, может быть, смогут лучше понять, что поставлено на карту", – сказала премьер-министр об американских законодателях, участвовавших в конференции.
По словам Каллас, Европа должна немедленно предпринять новые шаги, чтобы помочь Украине, одновременно развивая собственную оборонную промышленность.
"Мы должны сделать все. Европа сделала очень многое и должна сделать еще больше. Это ясно", – сказала премьер-министр.
По словам Каллас, для некоторых государств российская угроза до сих пор является лишь интеллектуальным спором.
"На словах они понимают и выражают поддержку, но на деле не делают столько же, потому что на самом деле не чувствуют, что существует такая угроза", – сказала Каллас.
Одним из вопросов, вызывающих разногласия среди стран ЕС, является спор о том, должна ли поддержка ЕС в финансировании закупок оружия распространяться на поставщиков за пределами союза. Франция хочет, чтобы деньги ЕС тратились только внутри ЕС.
Подход стран к предоставлению помощи Украине из собственных запасов также разнится. Многие страны опасаются, что предоставление большей помощи, чем раньше, нанесет ущерб их собственной обороноспособности.
"Я не вижу их складов, но если мы, маленькая страна, до сих пор можем найти вещи, которые можно отправить, то я уверена, что и у больших стран есть вещи, которые они могут отдать или поставить Украине, чтобы она могла защитить себя", – сказала Каллас.
Эстония также призвала своих союзников выполнить данное ранее обещание и потратить 0,25 процента валового внутреннего продукта (ВВП) на помощь Украине в течение следующих четырех лет. Такая поддержка могла бы склонить чашу весов в войне в пользу Украины.