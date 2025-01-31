Кая Каллас: У ЕС и США - один взгляд на войну в Украине

И Европейский Союз, и новая администрация США убеждены в том, что для прекращения войны в Украине необходимо оказывать давление на Россию, так как именно она выступает в роли агрессора, заявила в беседе с DW в четверг, 30 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас. „Именно Россия начала эту войну. И Россия же может ее закончить, прекратив бомбить мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, а также выведя свои войска из Украины. Поэтому мы должны оказать на них (власти России. - Ред.) давление“, - уверена Каллас.