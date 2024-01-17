Кая Каллас призвала НАТО готовиться к войне с Россией

После серии неудач украинских войск на поле боя внутри альянса стала расти озабоченность по поводу того, сколько времени может потребоваться, чтобы подготовиться к восстановлению российских сил на границе после предполагаемого прекращения огня.

„По оценкам нашей разведки, это займет от трех до пяти лет, и это во многом зависит от того, как мы сохраним наше единство и нашу позицию в отношении Украины", — сказала Каллас в интервью The Times.

„Поскольку Россия хочет именно паузы, и эта пауза нужна, чтобы мобилизовать ресурсы и силы. Слабость провоцирует агрессоров, поэтому слабость провоцирует Россию".

Каллас основывалась на отчете Департамента внешней разведки Эстонии (Välisluureamet, VLA), в котором говорится, что Москва рассматривает Эстонию и две другие страны Балтии, как „наиболее уязвимую часть НАТО" и наиболее вероятную цель нападения.