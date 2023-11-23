Катар: прекращение огня в Газе начнет действовать утром в пятницу

О том, что была достигнута договорённость об освобождении части заложников, взятых ХАМАС во время нападения на Израиль, в обмен на временное прекращение огня и доставку гуманитарной помощи в Газу, стало известно накануне. Ожидалось, что соглашение начнёт действовать в четверг, однако его вступление в силу было отложено на сутки.

Освобождение заложников, по словам представителя МИД Катара Маджеда Аль-Ансари, начнётся вечером в пятницу. Тогда будут освобождены 13 человек. По меньшей мере 50 похищенных джихадистами людей – женщин и детей – будут освобождены в течение четырех дней, на которые придётся пауза в боевых действиях. Ожидается, что в ответ на освобождение заложников израильские власти освободят по крайней мере часть палестинских женщин и подростков, находящихся в тюрьмах.