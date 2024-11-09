Катар под давлением США потребовал от ХАМАС покинуть Доху

Катар под давлением США сообщил палестинскому радикальному исламистскому движению ХАМАС, что оно должно закрыть офис в Дохе, действовавший с 2012 года. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Требование было предъявлено около 10 дней назад после интенсивных обсуждений с официальными лицами США.

Доха играла важную роль в переговорах между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложниках, констатировала FT. В 2023 году более 100 израильских заложников были освобождены в результате сделки, посредником в которой выступил Катар, напомнила она.