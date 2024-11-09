Катар под давлением США потребовал от ХАМАС покинуть Доху

Катар под давлением США сообщил палестинскому радикальному исламистскому движению ХАМАС, что оно должно закрыть офис в Дохе, действовавший с 2012 года. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.
Требование было предъявлено около 10 дней назад после интенсивных обсуждений с официальными лицами США.
Доха играла важную роль в переговорах между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложниках, констатировала FT. В 2023 году более 100 израильских заложников были освобождены в результате сделки, посредником в которой выступил Катар, напомнила она.
Однако с тех пор переговоры зашли в тупик, и Дохе было сказано, что после провала „неоднократных предложений об освобождении заложников лидерам (ХАМАС. - Ред.) больше не следует быть желанными гостями в столицах любого из американских партнеров“, сообщил FT высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена.
„Мы дали это понять Катару после того, как несколько недель назад ХАМАС отклонил очередное предложение об освобождении заложников“, - отметил собеседник издания.
Офис ХАМАС из Дохи может переехать в Турцию
По данным источника, из Дохи офис ХАМАС переедет в Турцию. С октября 2023 года ее президент Реджеп Тайип Эрдоган активно поддерживает движение, указала газета.
Как в свою очередь отметила британская The Guardian, критики решения считают, что оно помешает взаимодействию Запада с элементами ХАМАС, потенциально более склонными к компромиссу, а также может усилить влияние на движение третьих государств, в частности - Ирана.
Представители ХАМАС отвергли утверждения, что Катар просил руководство политбюро движения покинуть страну.