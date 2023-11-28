Катар: ХАМАС отпустит еще 20 заложников за два дня перемирия

"У нас есть подтверждение, что 20 заложников, удерживаемых в секторе Газа, могут быть освобождены в течение двух дней", - сказал он на пресс-конференции в Дохе, отметив, что на данный момент Катар не может подтвердить общее число заложников, которые остаются в плену ХАМАС.

Катар, выступающий посредником в переговорах Израиля и ХАМАС, собирается использовать двухдневное продление гуманитарной паузы в секторе Газа для достижения "устойчивого перемирия", добавил аль-Ансари. "Наша главная цель прямо сейчас и наша надежда - достичь устойчивого перемирия, которое приведет к дальнейшим переговорам и, в конечном счете, к прекращению... этой войны", - сказал он.