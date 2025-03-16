Карта Генштаба ВСУ: украинские войска оставили Суджу

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром в воскресенье, 16 марта, опубликовал в социальных сетях карту операции в Курской области, на которой город Суджа обозначен как не находящийся под контролем Украины. Согласно данным карты, украинские войска находятся за пределами города. При этом в текстовой части сводки Генштаба о происходящем в зоне боевых действий город не упоминается. Двумя днями ранее агентство „Укринформ“ со ссылкой на источники сообщало, что ВСУ создают буферную зону к югу от Суджи.