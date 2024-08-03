Кара-Мурза, Пивоваров и Яшин: "Не путайте Путина с Россией"

Все трое не оставили ни малейших сомнений в том, что уже в ближайшее время включатся за границей в политическую работу. DW попросила рассказать, как именно они себе это представляют, как им видится сотрудничество с теми, кто ранее уехал из России и уже активно действует в эмиграции, как они намерены использовать тот большой моральный капитал, которым они располагают как бывшие политические заключенные.