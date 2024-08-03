Кара-Мурза, Пивоваров и Яшин: "Не путайте Путина с Россией"

„Это был не обмен заключенными, это было спасение человеческих жизней“. Владимир Кара-Мурза несколько раз возвращался к этой мысли . Вместе с двумя другими вышедшими из тюрьмы российскими оппозиционными политиками - Андреем Пивоваровым и Ильей Яшиным - он приехал на встречу с журналистами в офис Deutsche Welle (DW) в Бонне вечером в пятницу 2 августа.
„Очень символично, что мы находимся в Бонне“
Прошло менее суток с того момента, как в аэропорту Кельн/Бонн приземлился спецрейс, доставивший в Германию большинство из тех 16 человек, которые вышли из российских тюрем в ходе так называемого большого обмена заключенными между Россией, Беларусью и Западом. За это время все трое уже успели провести ночь в госпитале в Кобленце и пройти там медицинское обследование, и им явно не терпелось встретиться со СМИ и высказаться.
Причем высказаться на русском языке, донести свои чувства и мысли именно до россиян, благо во встрече, на которую приехали десятки журналистов и полтора десятка съемочных групп, было много представителей работающих в разных странах ЕС русскоязычных СМИ. Хотя Владимир Кара-Мурза на часть вопросов отвечал и по-английски.
„Очень символично, что мы находимся в Бонне, в бывшей столице ФРГ. Здесь в свое время сложилась добрая традиция бороться за освобождение узников совести сначала из советского, а затем и из российского Гулага. Именно благодаря Германии в свое время обрели свободу такие противники режима, как Александр Солженицын, Натан Щаранский и Михаил Ходорковский“, - напомнил Владимир Кара-Мурза.
„Человеческие жизни важнее, чем Realpolitik, - вновь отметил он, используя именно немецкий термин, обозначающий прагматичную политику, ставящую во главу угла интересы и холодный расчет, а не ценности или идеалы, - и я очень рад, что в западной политике остались люди, которые это понимают - в Германии, в США, в Великобритании“. „Мы очень благодарны Германии и канцлеру Шольцу“, - подчеркнул и Андрей Пивоваров.
К этому моменту все трое уже знали, по меньшей мере в общих чертах, что часть немецких СМИ весьма резко осудила состоявшийся обмен как уступку Владимиру Путину, шантажирующему Запад взятыми в заложники иностранцами. Ведь Германии пришлось выдать России осужденного за заказное политическое убийство в центре Берлина сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, освобождения которого упорно добивался сам президент РФ.
Да и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), который, прервав отпуск, вечером 1 августа встречал в аэропорту вышедших из российских тюрем и лагерей граждан Германии и России, признался им, что его правительство стояло перед очень сложной дилеммой и что решение далось нелегко. Так что неоднократное повторение мысли про спасение жизней была в известной мере ответом немецким критикам Шольца.
„Этот обмен даст другим надежду на освобождение“
„Володя Кара-Мурза сказал мне: я не рассчитывал, что выживу“, - поделился с журналистами Андрей Пивоваров. По его словам, состоявшийся обмен очень важен и с другой точки зрения: „Я уверен: новость о том, что нас освободили, воодушевит тех, кто продолжает сидеть в России в тюрьмах, это даст им мечту, надежду на освобождение“.
О политических заключенных в России, об узниках совести, как выразился Кара-Мурза, все трое говорили в ходе встречи постоянно, перечисляя конкретные имена. У некоторых из них – очень серьезные проблемы со здоровьем, так что обменивать надо было бы первым делом именно их, заявил Илья Яшин и показал второй экземпляр написанного им заявления, в котором он категорически отказывался от обмена.
„То, что со мной произошло, я рассматриваю как незаконное выдворение из России. Я никогда не смирюсь с ролью эмигранта. Я российский гражданин, российский политик и российский патриот“, - подчеркнул он. У него даже была мысль вернуться, рассказал он, но ему дали понять, что это снизит шансы на новые обмены или даже вовсе положит им конец.
Все трое не оставили ни малейших сомнений в том, что уже в ближайшее время включатся за границей в политическую работу. DW попросила рассказать, как именно они себе это представляют, как им видится сотрудничество с теми, кто ранее уехал из России и уже активно действует в эмиграции, как они намерены использовать тот большой моральный капитал, которым они располагают как бывшие политические заключенные.