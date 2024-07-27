Кандидату Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнсу пришлось объясняться за слова о "бездетных кошатницах"

Высказывания 39-летнего республиканца подверглись острой критике, в том числе от голливудской звезды Дженнифер Энистон, которая и запостила изначальное интервью Вэнса от 2021 года.

„Очевидно, что это был саркастический комментарий. Люди слишком много внимания уделяют сарказму, а не сути того, что я на самом деле сказал“, — объяснил Вэнс консервативной телеведущей Мегин Келли в пятницу.

„Суть того, что я сказал, Мегин, — извините, это правда“, — добавил он.

По словам Вэнса, он не критикует людей, у которых нет детей.

„Речь идет о критике Демократической партии за то, что она стала антисемейной и антидетской“, — сказал он на „Шоу Мегин Келли“.