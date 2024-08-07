Кандидат в вице-президенты США Уолц раскритиковал Трампа

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США и вице-президент страны Камала Харрис впервые выступила на предвыборном митинге с губернатором Миннесоты Тимом Уолцем, которого она выбрала в качестве претендента на пост вице-президента. В своем выступлении в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник, 6 августа, Уолц резко раскритиковал кандидата на высший государственный пост от республиканцев Дональда Трампа, заявив, что он сеет в стране „хаос и раскол“.

„Наша кампания - борьба за будущее“

По его словам, Трамп не имеет понятия о том, что значит служить нации, „потому что слишком занят служением самому себе“. За свой срок на должности главы Белого дома он довел экономику до краха, заявил Уолц перед 10 тысячами собравшихся. Кроме того, во время президентства республиканца в Соединенных Штатах возросло число насильственных преступлений - не считая тех преступлений, которые совершил сам Трамп, добавил он.